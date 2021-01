Vecinos de Camino 60 cuadras reclamaron ante las cámaras de Canal 10 por la inseguridad que sufren en el sector. Una mujer, dueña de un supermercado, contó además que le entraron a robar tres personas vestidas de policía.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la siesta. "Se abre la puerta de mi dormitorio y tres personas vestidas de policía me quitan el teléfono, me dicen que me acueste y me atan", explicó Isabel, la damnificada.

Le solicitaron principalmente dinero, dólares, y joyas pero ella aseguró que joyas ya no tiene y que dinero no manejan. En esto, otro de los sujetos fue a otro lugar de la casa y le quitó la tablet al nieto. Al marido, por otra su marido lo golpearon mientras le solicitaban efectivo.

"A nosotros no nos patrullan, estamos totalmente desprotegidos en la zona. No hay control", lamentó Isabel. Otra vecina confirmó que "no se ve una patrulla" y que menos por dentro del barrio.

El Comisario Inspector Cristian Moreno dialogó con Canal 10 y explicó que "se implementó una parada en el ingreso a Camino 60 cuadras. Para darle tranquilidad a los propietarios de este sector rural".

Se trata de un control policial que fue dispuesto tras las quejas de los vecinos por la inseguridad y la ausencia de patrullas. El comisario afirmó que el control será permanente y trabajará las 24 horas.