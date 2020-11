La ex diputada nacional relató en primera persona un intento de robo de motochorros

La ex diputada nacional, Griselda Baldatta, denunció a través de sus redes sociales que sufrió un violento ataque de motochorros, anoche cerca de las 21 en la intersección de Vélez Sarsfield y Laboulaye, en nuestra ciudad, en el que intentaron robarle la cartera, aunque no lo consiguieron.

Baldatta contó el hecho en su cuenta de Facebook, adonde expresó que "fuimos víctimas de un frustrado (por suerte) asalto violento por motochorros. Fue al salir de Córdoba, en el semáforo de Avenida Vélez Sarsfield y Laboulaye, a unas 5 cuadras antes de llegar a la ruta 36. Cuando detuvimos el auto, por la luz roja, sentimos una explosión (reventaron la ventanilla del acompañante) y de pronto tenía medio cuerpo de un tipo dentro del auto, tratando de robar la cartera, que suponía tenia arriba de mi falda y yo llena de vidrio".

Luego, la ex legisladora expresó que los delincuentes no lograron su objetivo, ya que no llevaba la cartera sobre el asiento ni en la falda, y sostuvo que tenía la cartera "abajo del asiento y de mis piernas"

Finalmente, Baldatta dijo que "ya en épocas de Mestre esa salida tenía varias cuadras a oscuras, sin luminarias, Llaryora terminó la obra: ahora tenés casi un km a oscuras. Boca del lobo.......a cuidarse...aunque aún así, sin llevar nada te revientan igual las ventanillas......por las dudas......EVITAR SALIR DE NOCHE Y POR LA VÉLEZ....."