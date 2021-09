En el último tramo de la campaña con miras a las PASO, el presidente Alberto Fernández dijo este viernes que uno de los objetivos centrales de su gobierno es “fortalecer la industria nacional” porque eso impulsa la generación de empleos privados registrados y sostuvo, además que "nadie defiende más a la clase media que nuestras políticas”.

“El empresariado que necesita la Argentina es el que arriesga, convoca al trabajo, produce, gana y reinvierte, así el circuito es cada vez más grande”, indicó el mandatario en un acto realizado en el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, en conmemoración del Día de la Industria.

"Hoy vengo acá y sigo celebrando el Día de la Industria. ¿Saben por qué? Porque los peronistas celebramos todos los días el Día de la Industria. Cada vez que un empresario abre una industria, nosotros lo celebramos”, declaró.

Criticó duramente a la oposición, indicando que “Un país desindustrializado genera lo que vivimos hasta el 2019: pérdida de 23.000 empresas y de puestos de trabajo. Para nosotros el trabajo es esencial. No estamos felices con los planes sociales. Vamos a estar felices el día que los argentinos tengan un puesto de trabajo. Obviamente, no los vamos a dejar desamparados porque somos solidarios, pero nuestro objetivo no es ese”, señaló el mandatario.

En ese marco, sostuvo que cuando Cristina Fernández culminó su segunda gestión en 2015 había alrededor de 170.000 planes sociales que generaban obligaciones en quienes los recibían: trabajar, estudiar, vacunar a sus hijos. “Todas esas obligaciones desaparecieron durante el Gobierno que me precedió”, sostuvo.

Al respecto acusó a Mauricio Macri de haber multiplicado el número de planes, llegando a entre 750.000 y 800.000 beneficios. “Ahí sí, uno puede decir, fueron dados con total irresponsabilidad porque quienes los daban eran los mismos que les decían a los empresarios que cierren sus empresas y se vuelvan importadores”, afirmó.

La defensa de la clase media:

En otro tramo de su discurso, Fernández dijo que “La clase media en la Argentina nació con las políticas de Perón y de Evita. Nadie defiende más a la clase media argentina que nuestras políticas, porque cuando defendemos el empleo, a las Pymes y al pequeño comerciante defendemos a la clase media. Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de que es lo que la Argentina necesita”, aseguró el jefe de Estado.

“La preocupación de los que somos peronistas es siempre la misma: lograr que el país crezca, produzca, tenga educación, salud y trabajo. Concebimos a una sociedad que necesita indefectiblemente de un Estado presente que acompañe el estudio de los argentinos en la niñez; el trabajo en la juventud y la madurez; y también a los adultos mayores con una presencia firme”, concluyó Fernández.

