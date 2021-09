El analista político Diego Genoud dijo que en el Frente de Todos "nadie contemplaba esta derrota pese a que los datos de la crisis estaban sobre la mesa", en referencia al la mala performance del oficialismo en las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre.

En ese marco, en diálogo con el programa Es por Acá de la FM 102.3, el también escritor indicó que "El FdT era un frente preparado para ganar. Un Frente para la Victoria, no estaba preparado para esta derrota. Mucho menos de esta dimensión, a nivel nacional, no sólo en Buenos Aires, que es la que más duele a Cristina".

Según Genoud, a partir de ahora el Frente de Todos A " empieza de nuevo. De todas maneras, tiene un frente muy difícil en lo social y lo económico, con múltiples restricciones. Y si el resultado de noviembre es malo, va a ser muy difícil sostener la unidad hacia adelante. Habrá que ver si se mantienen unidos o algunos vuelven a saltar y se alejan de Cristina", opinó el analista.

"El Gobierno se quedó sin el pan y sin la torta. Guzmán hizo el ajuste durante los primeros seis meses del año, licuando jubilaciones y salarios, eliminando gastos por Covid pese a que se multiplicó la cifra de muertos, no hubo paliativos como el IFE, sin embargo no se hizo el acuerdo con el fondo porque Cristina entendió que no se podía ir a un acuerdo y hacer campaña. Pero Guzmán avanzó, con ajustes a pedir del Fondo", indicó Genoud.

"Si hiciste ese ajuste, si hiciste todo lo que te pidieron, ¿por qué no cerrás con el Fondo? Y ahora la propia Cristina termina diciendo, en el cierre de listas, no vamos a poder usar los derechos especiales de giro para lo que queríamos. O sea la propia Cristina termina clausurando lo que su propio sector venía pidiendo: usar esos fondos para otra cosa" sostuvo el analista político.

En ese marco, Genoud consideró que "Es el fracaso de la estrategia de Alberto, que llevó al gabinete a una generación más joven, con la ilusión de formarlos en el poder. Alberto los llevó a una situación muy difícil como la que le tocó a Argentina desde diciembre de 2019. Antes de la pandemia ya era muy difícil la situación de la Argentina que había dejado Macri. Ese equipo no dio la talla para la enorme cantidad de desafíos que tiene el FdT", sostuvo.

Los nuevos integrantes del gabinete

Al ser consultado sobre los nuevos miembros del equipo de Gobierno que se dio a conocer en la noche del viernes, Genoud indicó que "La mayoría de nuevos integrantes del Gabinete son profesionales del poder. Alberto buscó tipos ya probados en el fuego de la crisis. No son principiantes ni amateurs, como había antes en el Gabinete"

Por otro lado, al analizar los nombres del nuevo gabinete, Genoud sostuvo que no ve "un avance de Cristina en la conformación. Sí avance en el sentido de que Alberto cambie YA. En eso lo forzó evidentemente. Pero los nombres no son de la Cámpora, ni del cristinismo, ni progresistas", señaló.

“La discusión se va corriendo a la derecha. Cristina también tomó nota de eso, Massa sin dudas No hay mucho margen para la radicalización tan mentada. Todo indica que estamos ante un peronismo que va a buscar el acuerdo con el fondo y los factores de poder”. "Es un oficialismo de reducción de daños”, opinó Genoud.

Respecto de la ayuda social que Cristina le exige a Alberto ante un 50% de pobreza en Argentina, el periodista sostuvo que "es muy posible que antes de noviembre lleguen paliativos. Lo que no se hizo antes se va a hacer tarde, hasta noviembre: una inyección de fondos, IFE, aumento de AUH, aumento del salario mínimo, vital y móvil. Después no veo mucho margen para el populismo. Será un populismo electoral de corto plazo. No veo de dónde pueda sacar el Gobierno para repartir, para beneficiar a los sectores de menores ingresos”, finalizó Genaud.