El vicegobernador de Mendoza Mario Abed, aseguró que este lunes por la tarde se derogará la ley 9.209 que habilita el uso de cianuro y otras sustancias para la minería.

Por el momento, los asambleístas realizarán marchas de vigilia este domingo y el lunes en el centro de la provincia.

"Es público, es la palabra del Gobernador, el lunes se trata en la Legislatura, están convocados a las 9 para derogar la ley que ha sido promulgada y que no se llegó a reglamentar. El Gobernador no la quiso reglamentar hasta no entender el contexto social, se veta y se da vigencia a la 7.722 a lo largo y ancho de la provincia", dijo el funcionario a Télam.

Desde la Asamblea por el Agua de Godoy Cru afirmaron: "la gente está convocada, movilizada y organizada y no es tan fácil parar este movimiento, la gente está con mucho entusiasmo.

Este domingo se convocó un banderazo a partir de las 19, en el centro mendocino, en calle San Martín y Garibaldi, mientras que el lunes, a partir de la 8.30, habrá una marcha desde el nudo vial en la calle Vicente Zapata y Acceso Este, hasta la Casa de Gobierno.