El titular de la Asociación de Magistrados estuvo en Radio Universidad participando de Otra Vuelta de Tuerca, el programa de conversaciones que conduce Dante Leguizamón.

Consultado sobre el discurso de Alberto Fernández en el que habló de un proyecto “integral de reforma del sistema federal de Justicia”, Luis Paoloni consideró que el mismo se concentrará principalmente en “los jueces de Comodoro Py” y que no afectará “a los magistrados cordobeses”.

Paoloni también habló del proyecto de “democratización de la Justicia” que en su momento envió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Cuando se habló de la democratización de la Justicia creo que no se alcanzó a explicar qué era lo que querían. Me pareció que nosotros interpretamos otra cosa, creímos que querían elegir a los jueces por el voto popular y no nos pareció adecuado, pero en realidad creo que querían otra cosa”.

El representante de los magistrados se refirió a la necesidad de una justicia independiente que planteó el presidente recientemente asumido y precisó: "Uno no puede dejar de estar de acuerdo en que hay que tener una justicia independiente". Después se preguntó: "¿Qué ciudadano puede querer una justicia dependiente. Nadie. La independencia es la garantía de los más débiles en todo sentido".

Paoloni evitó cualquier polémica con los anuncios de Fernández y de hecho valoró positivamente el mensaje: “En mi opinión el mensaje fue muy bueno y habrá que ver que se realice. Y en este tópico habrá que ver cuáles son las medidas". Consultado nuevamente sobre la connivencia entre los jueces de Comodoro Py y los Servicios de Inteligencia, el presidente de la asociación de magistrados de Córdoba, indicó: “Lo que uno tiene es información mediática y no sé si puedo confiar totalmente en esa información. Me aparece el juez y sólo te respondo que si no tengo información me parece falto de seriedad decir algo”.