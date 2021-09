El papa Francisco sorprendió este martes al revelar que dentro del Vaticano lo "querían muerto", tras la operación de colon a la que se sometió el 4 de julio pasado, en el hospital Gemelli de Roma, donde estuvo luego 10 días internado antes de regresar al Vaticano. Además criticó a algunos religiosos que "preparaban el cónclave" para elegir a su sucesor.



"Todavía vivo. Algunos me querían muerto", dijo el pontífice en un encuentro con jesuitas la semana pasada en Eslovaquia, revelado este martes por la revista de la Compañía de Jesús "La Civiltà Cattolica".

"Incluso hubo encuentros entre prelados, que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se dijo. Preparaban el cónclave", criticó Jorge Bergoglio, de 84 años. Cabe mencionar que el cónclave es la reunión de cardenales menores de 80 años, los llamados "electores", dentro de la Capilla Sixtina para elegir un Papa en caso de renuncia o muerte.

Tras la operación, frente a rumores sobre una posible dimisión, el Papa planteó sin embargo que "nunca" se le "pasó por la cabeza" renunciar.

El diálogo con los jesuitas eslovacos, del 13 de septiembre en Bratislava, fue publicado este martes por la revista "La Civiltà Cattolica", a la que desde el inicio de su pontificado Francisco da la publicación de sus encuentros con los miembros de la Compañí a de Jesús durante los viajes fuera de Italia.

El pontífice advirtió además de que hay una televisión católica que “continuamente habla mal del Papa”. A su juicio, personalmente puede mercer ataques e "injurias" porque es "un pecador", pero "la Iglesia no se merece esto". “Es obra del diablo. Se lo he dicho a algunos de ellos ”, agregó el Papa, que no especificó de qué cadena de televisión se referí a.

También comentó que “hay clérigos que hacen comentarios malos” sobre su persona y reconoce que a veces le “falta la paciencia, especialmente cuando juzgan sin abrir un diálogo”. “Ahí no puedo hacer nada. Yo voy adelante sin entrar en su mundo de ideas falsas o fantasías. Algunos me acusaban de no hablar de la santidad. Que siempre hablo del tema social y que soy un comunista. Y eso que he escrito una encíclica entera sobre la santidad 'Gaudete et Exultate' Yo voy adelante no porque quiera hacer una revolución. Hago lo que siento que tengo que hacer; se necesita mucha paciencia, oración y caridad ”, indicó.