El Jefe de Estado de la Argentina dio a conocer una serie de medidas tendientes a evitar el contagio del coronavirus.

Alberto Fernández brindo una conferencia de prensa este Domingo donde no soloamente comunicó las medidas a tomar sino que aclaró su aplicación y adelantó que en las próximas horas de este lunes se darán a conocer más detalles de su implementación.

Al ser consultado sobre el posible cierre de supermercados Alberto dijo que “Una cosa son los supermercados, hipermercados y shoppings y otra cosa son los comercios de los barrios o llamados de cercanía. Estos negocios de cercanía no van a sufrir ningun tipo de cierre porque la gente tienen que seguir consumiendo y comprando sus cosas, porque nosotros lo único que estamos buscando es evitar la aglomeración de gente y en los shoppings ese problema existe. Este Lunes vamos a tener todos esto bien resuelto.”

En la misma conferencia, el mandatario indicó que están analizando el cierre de shoppings e hipermercados y a los denunciados aumentos de precios de las últimas horas sobre lo que manifestó que “sobre esa situación ya está trabajando la Secretaría de Comercio porque la Argentina no puede ser un País de vivos y de bobos... estamos todos pasando un mal momento por lo que debemos ubicarnos. Ayer me comento un supermecadista que vendió lo mismo que en Navidad y no es posible que aprovechen esas circunstancias para aumentar los precios. La Argentina de los vivos se terminó...! Yo aviso para que nadie se pase de vivo. Por la tanto vamos a actuar con lo que la ley nos permita actuar.” sentenció Alberto Fernández.

Además dijo el Presidente “la gente no tiene que tener temor al desabastecimiento ni al potencial cierre de negocios porque no es lo que estamos perviendo.”

También aclaró que respecto de´la escasez del alcohol en gel “la Secreatría de Comercio tambien está actuando sobre los productores y sobre los que lo venden aplicando la ley de defensa de la competencia y no vamos a permitir que ni con el alcohol ni con los barbijos que los pecios escalen como escalaron. Volveremos todo al punto cero.”

"Estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que conocíamos hasta hoy. Con mi lógica de abogado, pienso que si atacamos el problema de chiquito vamos a evitar que el crecimiento sea exponencial y que de un dia para otro sea un crecimiento que no podamos controlar", enfatizó Fernández.

Al respecto, sostuvo que "todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos, que el virus nos puede atacar a nosotros y que podamos dañar a otros".

"En esto voy a ser inflexible. Los que no cumplen la cuarentena vamos a ocuparlos de perseguirlos penalmente", sentenció.