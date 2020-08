El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que lo que pretendía el Gobierno nacional cuando dispuso la intervención de la empresa Vicentin era "rescatar a una empresa" importante en el mercado cerealero, "no a los directivos", pero nos dimos cuenta que "íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los directivos y accionistas de la empresa", por eso mejor se transforme en una empresa autonóma, remarcó en declaraciones a El Destape radio.

Fernández aseguró que se intentó "rescatar una empresa para servicio de la Argentina", pero no estatizarla."Estatizar deudas privadas no, rescatar una empresa para servicio de la Argentina, sí", dijo el mandatario, y añadió que la posición de su Gobierno es "no salvar accionistas" ni "avalar el desfalco" de una empresa.

El mandatario también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri al decir: "Nosotros queremos rescatar a Vicentin, no a sus directivos. A los directivos los quiso rescatar el gobierno anterior".

Fuente: Télam