Raúl Flores, juez subrogante de La Paz, fue el magistrado que el pasado viernes resolvió postergar el desalojo de la estancia Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere y eje de un conflicto que enfrenta a los tres hermanos varones, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, y su madre, Leonor Barbero Marcial, contra Dolores Etchevehere, que se encuentra en el interior del campo junto a militantes de Juan Grabois.

En declaraciones a Radio La Red, el magistrado consideró que la ocupación tiene “visos de legalidad" y justificó la resolución por una denuncia de violencia de género por parte de los hermanos Etchevehere contra su hermana Dolores. Con relación a esto último fue el propio Flores quien dispuso la semana pasada una restricción de acercamiento, medida adoptada tras el pedido de la fiscal auxiliar María Constanza Bessa.

Para el magistrado se trata de “una causa penal que no se puede resolver en poco tiempo. Flores deja hoy el expediente en manos de un Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Justicia entrerriana, que deberá resolver si Dolores Etchevehere y los 40 militantes de Juan Grabois, pueden permanecer en el casco principal de la estancia.

“Yo resuelvo una medida cautelar de desalojo anticipado, donde la fiscalía pide el desalojo con las pruebas que hay, y nosotros tenemos que resolver con muy pocos elementos que hay en la audiencia oral; como prueba, una parte trajo una asamblea de 2018 donde se reparten bienes, y en donde todos los socios le ceden a Dolores 129 hectáreas, que es donde está ella instalada”, afirmó el juez Flores.

Y amplió: “Si ese documento no lo hubiesen traído las partes, inclusive la querella, el desalojo de Dolores Etchevehere hubiese sido inmediato".

Con relación a la ocupación del terreno de Casa Nueva por parte de los militantes de Grabois, el magistrado aseguró no estar enterado al momento de frenar el desalojo: “Yo no tenía para juzgar si uno se junta con malas compañías, ese no era el trámite que debía analizar", resaltó.

En tanto, y consultado sobre la denuncia de violencia de género que radicó Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre, el juez Flores aseguró que “cuando una mujer o una persona hace una denuncia de violencia de género o familia no tiene que traer ninguna prueba; en este caso es la sensación de ella de sentirse vulnerada”.

Por otro lado, y consultado por Infobae, el ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, afirmó: “No nos vamos a prestar a ningún acuerdo espurio ni a negociar con los usurpadores”

Luis Etchevehere, ex ministro de agricultura de Mauricio Macri.

El ex funcionario macrista sostuvo por último que “La propiedad privada se defiende con el cuerpo. Nos amparan la Constitución y las leyes”.