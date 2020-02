Ricardo Alfonsín, embajador designado para España, expresó en una entrevista a Clarín: "la UCR se siente más cerca ideológicamente, por lo menos en cuestiones económicas y sociales, del peronismo que del PRO".

Sobre el ofrecimiento que hizo Alberto Fernández, dijo: "el primer ofrecimiento fue en noviembre y le dije al Presidente que yo podía ayudar desde otra instancia, desde mi propio partido, intentando que la UCR recuperara su identidad".

Y agregó: "después me lo pidió de nuevo en diciembre y después me llamó desde Alemania. Una gran mayoría me apoyó, más allá de las críticas que trascendieron".

Además, el dirigente radical dijo que no pasará a formar parte del oficialismo. ·No soy funcionario del Ejecutivo nacional, soy representante de la Argentina en este Gobierno", declaró.

"La UCR no debe ser la expresión de la centroderecha, eso significaría traicionar su historia. Si la mayoría de los radicales deciden eso, muchos que nos hemos afiliado al partido por las ideas que representamos tendremos que pensar qué es lo que hacemos", agregó.