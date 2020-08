Los candados quedaron de lado y, como si fuera el regreso a un lugar arrasado, las escuelas volvieron a abrir sus puertas. Cuerpos directivos y docentes regresaron a las aulas en los institutos de Santiago del Estero y Catamarca este lunes.

La cuestión fue valorada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien dejó en claro que los distritos "están marcando el camino del retorno seguro a las clases", previstas a priori para el 18 de agosto, si la pandemia allí lo permite. Será para los últimos años de los niveles Primario y Secundario.

Recordando que habrá una "educación dual hasta que esté la vacuna", se ocupó de revalorar la misión de la escuela. En medio del proceso actual, pidió "sostener este esfuerzo en familia".

Y puntualizó cuestiones sobre una reciente evaluación nacional, cumplida en medio de la virtualidad: "Hoy quienes llevan adelante el desafío educativo son las mujeres. En 9 de cada 10 hogares, quienes asumen el acompañamiento pedagógico son las madres. Y eso nos debe llamar a la reflexión, porque hay que encarar en la escuela esta misión, para que haya una tarea igualitaria en la responsabilidad dentro del hogar".

El funcionario amplió mostrando su "orgullo" por que también " 8 de cada 10 docentes en el país son mujeres". Y sentenció: "Son quienes permitieron transitar la pandemia y permitieron que todos puedan seguir aprendiendo".

Aclaró también que este 2020 "no es un año perdido".

En Santiago piden fondos

El regreso a clases en tierras santiagueñas estuvo marcado por reclamos de los gremios que integran la Intersindical Docente, desde públicos a privados.

Mirando de reojo el retorno de los alumnos, señalaron que existe una falta en las condiciones para el cuidado y resguardo de salud del personal, tanto docente y no docente.

A través de un comunicado remarcaron: "Los establecimientos escolares no cuentan con elementos para garantizar las pautas de higiene y seguridad, control de higiene de superficie, no percibiendo los recursos económicos para la adquisición de insumos de limpieza y desinfección. El Ministerio no respetó lo acordado en la última reunión en relación a los plazos y al retorno del personal, ya que no hubo previsión alguna para cumplir con alguna medida de higiene o salubridad. De persistir tal situación, no estamos en condiciones de garantizar el reintegro de los trabajadores de la educación, atento a la inobservancia de los protocolos vigentes”.