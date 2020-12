El sendero para la votación en la Cámara de Diputados llevó casi veinte horas de debate.

Y en los discursos de cierre, tanto a favor como en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hubo presencia cordobesa.

Quien se opone al proyecto es Soher El Sukaria, quien consideró, previa lectura de la Constitución Provincial, que "este debate es ilegítimo".

Y se ubicó en el sendero al que fue llevada.

"Nos tildaron de antiderechos. ¿Porque no defendemos y no nos interpelamos a quienes niegan la legislación vigente, la biología y la ciencia? ¿Quiénes son los negacionistas? ¿Los antiderechos que creemos que esta no es la ley necesaria para la Argentina, o quienes las desoyen?", señaló.

A su vez, negó que al sector 'celeste' lo movilicen cuestiones religiosas, pero destacó: "Cuando Argentina entra en crisis, los únicos que sostienen la institucionalidad son los templos y las iglesias".