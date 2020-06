El Presidente Alberto Fernández destacó este miércoles el trabajo de la mayoría de los ciudadanos para intentar frenar la expansión de la pandemia de coronavirus. "Quiero que sigamos trabajando juntos para la Argentina, que nos olvidemos qué pensamos y de dónde venimos. Después de mucho tiempo los argentinos nos unimos para resolver un problema y dejamos de lado cualquier diferencia política”, señaló.

Respecto a la situación que especialmente se vive en el AMBA, el Presidente indicó que siente que "la gente se relajó porque pensó que el problema había pasado. Debemos controlar mejor las salidas”.

Asimismo, Fernández justificó sus decisiones al expresar que "podría hacerme el distraído, pero tengo un compromiso ético con cada habitante: no abandonarlos y cuidar la salud. Sé que estamos viviendo un momento traumático, pero si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo”.

Si bien observó con optimismo la reapertura de algunas industrias en el interior del pais, señaló que "hay que buscarles una solución a los comercios”, al tiempo que anticipó que "el plan para el día después es un plan de fuerte reactivación de la economía para que la gente que ha sufrido esta pérdida pueda recuperar su trabajo y sus negocios".

El Presidente también opinó sobre el conflicto de la empresa Vicentin. "Nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Se trata de una empresa que ha caído en concurso preventivo acusada de una serie de maniobras que han hecho un enorme daño al sector cerealero”, aclaró; al tiempo que agregó que "si alguien tiene una alternativa estoy dispuesto a escucharla. Yo lo que quiero es lo mejor para el futuro de esa empresa y de la economía argentina".

Por último, se refirió a la situación financiera del país. "El default no es una buena forma de vivir y por eso estamos haciendo un enorme esfuerzo para llegar a un acuerdo. Pero ningún acreedor me va a convencer de hacer sufrir a un argentino para pagar la deuda”, señaló Fernández. Además, el Presidente recalcó que "el default viene de antes, no es que ahora estamos más cerca del default. Nosotros agarramos un país defaulteado y tratamos de ir cumpliendo con algunas obligaciones para que todos entiendan nuestra buena fe a la hora de negociar”.