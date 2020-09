El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó esta mañana que los depósitos en dólares están "garantizados en el Banco Central" y el sistema financiero "está sólido" y denunció una campaña por redes sociales para infundir miedo.

"Claramente. cualquiera que participa de las redes sociales o tiene grupos de WhatsApp les han llegado mensajes temerarios que dicen que va a haber un corralito", advirtió esta mañana Cafiero, en declaraciones a Radio Metro.

Cafiero indicó que el Banco Central "tuvo que salir a explicar el lunes que es inviable, que eso no va pasar, que no hay retiro de dinero, que eso no va a suceder y que los depósitos están garantizados en el Banco Central".

"Necesitábamos reconstruir un país en crisis que había dejado Macri, con una recesión muy profunda. El sistema financiero está sólido, no tiene ningún tipo de fragilidad", reiteró el jefe de Gabinete.

En ese sentido, el funcionario aseguró que desde algunos sectores "hay ganas de perturbar aún más a los argentinos que estamos angustiados, peleándola, tratando de salir adelante con la pandemia y con las cuestiones económicas que el coronavirus profundizó".

Con relación a las últimas medidas económicas, el jefe de Gabinete sostuvo que “las restricciones a la compra de dólares no son soluciones de fondo, sino que las soluciones tienen que ver con que la economía se recupere".

Cafiero explicó que el plan fue que para "ganar esa previsibilidad que teníamos que reestructurar la deuda y las medidas tenían que ver con que se recupere la economía".

Fuente: www.telam.com.ar