El intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, dialogó este martes con Canal 10 y brindó detalles sobre lo que se pretende desde el Gobierno de la Provincia respecto a las restricciones.

Este miércoles, las autoridades provinciales se reunirán con intendentes y jefes comunales para definir cómo se seguirá a partir del próximo viernes, cuando finalice el decreto que rige en Córdoba y que restringe la circulación.

Salibi planteó que lo importante será llegar a un equilibrio entre los sectores afectados por los cierres y lo sanitario. Aunque no dudó en afirmar que lo importante, de ser necesario establecer una prioridad por un elevado número de casos de Covid-19, es la salud.

En ese marco, expresó: "Me atrevo a decir que lo que no va a estar en discusión es el tema de las clases presenciales. Me parece que eso no se va a dar durante los próximos quince días. Van a ser virtual".