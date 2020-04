El presidente Alberto Fernández encabezó durante el mediodía del miércoles en el partido bonaerense de La Matanza, la presentación de un nuevo contingente de personal de Gendarmería, que realizará tareas de control en ese partido para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional.

Allí, se expresó sobre la situación económica: "No estamos aquí para dejar caer empresas y dejar argentinos sin trabajo", dijo.

"En un contexto de cansancio, desazón, no bajemos los brazos. No teman, porque cuando sepan que se están quedando solos, el Estado va a estar al lado suyo. No estamos aquí para dejar caer empresas y dejar argentinos sin trabajo", aseguró.

"Estamos pasando un mal momento, y como todo mal momento, nos cuesta tragar saliva. Después, los días seguirán como siempre", adujo.

Y continuó: "Vamos a seguir preocupados por los que están más débiles, más marginados. Les dedicaremos la máxima atención, porque son los más vulnerables, como los adultos mayores. Proteger a los mayores es un imperativo ético, como sociedad. Son los que más debemos cuidar", afirmó.

En esa línea, sumó: "La economía pasó muchos malos momentos y nos recuperamos, pero no vamos a recuperar nuestra dignidad si dejamos caer en la enfermedad y la muerte a nuestros compatriotas".

“Que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos estamos descuidando el futuro de los argentinos. Nosotros mostramos el honor el compromiso y la solidaridad”, destacó.

Subrayó que “vamos avanzando con decisión, con firmeza y con resultados que nos dan tranquilidad. Estamos muy lejos de haber ganado la batalla, pero estamos en el camino correcto”.

El mandatario, acompañado por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, agradeció a las Fuerzas de Seguridad que “todos los días salen a la calle, se arriesgan al contagio, se exponen como cada hombre y mujer de la salud que trabaja tratando de socorrer a los que lo necesitan, como los que abren comedores y merenderos en estos barrios para acercar su solidaridad a los argentinos."

“Hemos logrado triplicar el número de gendarmes en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires”, destacó durante el evento que tuvo lugar en la Escuela de Gendarmería Nacional “General don Martín Miguel de Güemes”, en la localidad de Ciudad Evita. Acompañaron al mandatario la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.