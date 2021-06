El secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, planteó que, "en una guerra, lo primero que se procura destruir son puentes", y señaló que, por ese motivo, no se puede "permitir que la salud universal y la salud de la Argentina se convierta en una guerra en la que se destruyen puentes".

Beliz abrió de esa forma el foro internacional "Geopolítica de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción", un encuentro organizado por el CES que se desarrolla en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, y del que participa, entre otras autoridades, la ministra de Salud Carla Vizzotti .

En el foro se debaten temáticas vinculadas a la pandemia del coronavirus, entre ellas la importancia del acceso a las vacunas y la relación existente entre el fin de la crisis sanitaria y la recuperación económica a nivel global.

"En una guerra lo primero que se procura destruir son los puentes. No podemos, no debemos y no tenemos que permitir que la salud universal y la salud de la Argentina se convierta en una guerra en la que se destruyen puentes", afirmó Beliz en su mensaje de apertura en el Foro.

En ese sentido, remarcó que la "justicia social sanitaria es el concepto básico que nos está animando para convocar a este panel, y lo que nos anima es el espíritu de construir puentes".

En esa línea, señaló que "la construcción de puentes, de vínculos y de relaciones productivas y edificantes es lo que anima al CES, y agregó que, por ese motivo, celebraba y agradecía muchísimo "la participación de ministros del Gabinete nacional para establecer sinergias entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, y de los diferentes niveles de los gobiernos provinciales y locales".

De ese modo, destacó que "el siguiente punto en la construcción de puentes es la alianza entre el sector público y privado" y señaló que por esa razón también agradece "la participación de las diferentes expresiones del sector privado que están trabajando intensamente para concretar la fabricación, distribución y el acceso en tiempo y forma a las vacunas en Argentina".

En ese marco, agregó que "el otro puente básico es entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo", y remarcó que se trata de un "puente esencial que está reflejado, entre otras cosas, en el dinamismo de nuestra biotecnología, tan importante, porque implica también un avance de primerísima magnitud para la Argentina respecto del resto del mundo".

El funcionario subrayó además que esos "puentes" no solo son a nivel interno en la Argentina sino que también son "globales" y "regionales".

Fuente: Télam