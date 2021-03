El camino parece allanado para que Juan Manuel Delgado, a quien el gobernador Juan Schiaretti propuso para ocupar el cargo vacante de la conducción del Ministerio Público Fiscal, finalmente sea nombrado.

La cuestión se desprende de su paso este martes, por la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Unicameral de Córdoba, donde su candidatura tuvo un despacho favorable.

Pareció pasar sin sobresaltos las preguntas de los legisladores, que primordialmente le reprochan ser funcionario de la gestión actual, como Procurador del Tesoro.

Al respecto, precisó: "Tengo un límite que es la ley orgánica del Ministerio Público y los códigos procesales, para apartarme cuando mi imparcialidad o independencia esté en juego. Pero no tengo compromiso político, no le debo nada al Gobierno de Córdoba. Soy un técnico en derecho, mi capacidad es técnica. Vivo y he vivido siempre de la función privada, nunca del Estado ".

Durante el cónclave, se le apuntó también a su vínculo con la agrupación religiosa Portal de Belén, pionera en la presentación de amparos a la realización de abortos legales en el territorio.

Adujo haberla asesorado "en temas civiles", pidió que se respete su fe religiosa y evitó dar una opinión sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.