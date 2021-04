El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Marcelo Orrego protagonizó este jueves una fuerte discusión con colaborador suyo, en momentos en los que participaba de una reunión virtual con otros legisladores, y el entredicho fue escuchado por todos al dejar abierto su micrófono.

El episodio ocurrió durante una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, mientras se debatía el proyecto de suspensión de las causales de los partidos políticos, que contó con el consenso de todos los diputados.

"Vos dejás de laburar conmigo. Sos un pelotudo atómico", se le escucho gritar al legislador Orrego en medio de la reunión.

Como el encuentro se realizó de manera virtual mediante una plataforma de reuniones, la “filtración” por un descuido con el micrófono fue escuchada por todos los legisladores conectados en ese momento.

El exabrupto ocurrió mientras mientras exponía el legislador porteño Jorge Enríquez, quién ante los insultos alertó rápidamente a su compañero de bancada para que silencie su micrófono.

"¡Muteate Marcelo, muteate! Estos son los inconvenientes de la virtualidad y de la no presencialidad", dijo Enríquez ante el asombro del resto de los legisladores.

Posteriormente Orrego aclaró mediante un comunicado que “no discutía con un asesor ni empleado directo, sino con un colaborador del partido que no cumplió con una tarea que le encomendé".

“Ante todo quiero pedir disculpas por el exabrupto de público conocimiento. Quiero aclarar que no estaba hablando con ningún empleado, y que nadie fue desafectado. Estaba en comunicación con un colaborador de mucha confianza con quién tengo una relación de muchos años y a quién le pedí las disculpas correspondientes”, dijo Orrego a través del escrito que fue difundido por sus redes sociales.

“Lo que sucedió fue que le pedí que acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa. Soy muy pasional cuando se trata de la necesidad de la gente y, como nos sucede a todos en estos tiempos difíciles, en algunas jornadas se torna complicado no perder la calma. Eso no justifica para nada lo sucedido, pero son errores humanos.”, amplió el legislador de Juntos por el Cambio.