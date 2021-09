El actor y activo en militante de Juntos por el Cambio, Alfredo Casero, vandalizó un cartel del precandidato a diputado por el Frente de Todos, Leandro Santoro, al dibujarle un pene de color rojo en el rostro.

El otrora “cómico” grabó un video burlándose por el grafiti: "Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo".

Al ser consultado por el tema Leandro Santoro dijo que "es incomprensible". "Creo que se lastimó él y hasta creo que en términos electorales me beneficia".

"Nunca se me hubiera ocurrido vandalizar un cartel de una obra de él", añadió Santoro en una entrevista que brindó a A24.

"A sus hijos les debe haber dado vergüenza ver eso. A mi no me tenés que pedir disculpas, le tenés que pedir disculpas y a la gente que te quiere y respeta. Si tuviera ganas de hablar conmigo lo invito a comer una pizza", sostuvo el precandidato y agregó parafraseando uno de los temas musicales de Alfredo Casero: "Una pizza conmigo".