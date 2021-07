¿Qué dicen las últimas encuestas?

En camino a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para el próximo 12 de septiembre, en las últimas horas se van dando a conocer los precandidatos que integrarán las listas de cara a la elección de medio término, en las que el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) medirán sus fuerzas y renovarán bancas en el Congreso Nacional, mientras que otras listas aspiran a romper la polarización electoral que se vio en 2019. En este contexto, el resultado de la anterior elección de medio término de 2017 es una referencia comparativa, mientras que la de 2019 resulta otro patrón clave, ya que fue la primera del sello FdT. Según las últimas 10 encuestas que miden intención de voto entre oficialismo vs oposición, el FdT tiene un promedio del 35% vs 49% para todas las fuerzas opositoras. Dos buenas aproximaciones a la tendencia surgen de los últimos estudios de Rouvier & Asociados y Zuban Córdoba & Asociados, que proyectan 36,7% y 37% para el oficialismo, respectivamente (gráficos arriba y abajo).

Cuando tomamos el promedio de las últimas encuestas que miden al sello oficialista contra los sellos opositores individualmente, el resultado es 33% para el FdT vs 25% para JxC. La brecha de 8 puntos porcentuales (pp) es similar a la registrada en octubre de 2019 (48,24% vs 40,28%), pero con ambas fuerzas en caudales menores, lo cual es consistente con un turno electoral de medio término. Ninguna encuesta nacional individual se acerca nítidamente a ese promedio, pero una aproximación relativa al caudal oficialista surge del estudio más reciente realizado por el Observatorio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), que arroja 34,5% para el FdT vs casi 31% para JxC, es decir, una brecha de 3,6 pp. En ese caso, el Frente Libertario roza el 6%, el randazzismo y aliados el 5%, el Frente de Izquierda el 3% y Valores para mi País el 2%, con poco más de 12% de indecisos (gráfico abajo).

Tendencias en provincia de Buenos Aires

La ventaja nacional a favor del FdT es consistente con las tendencias en tres distritos clave. Uno es provincia de Buenos Aires (PBA), que 38% del padrón nacional. Según el promedio de las últimas encuestas, el FdT alcanza allí 35% de intención de voto vs 28% de JxC (brecha de 7 pp). Una buena aproximación la arroja UNLAM en ese distrito, con 39,3% y 31,2%, respectivamente (brecha de 8,3 pp); los libertarios alcanzan 5%, randazzismo/aliados y el FIT rozan el 4% y Valores el 2%, con casi 10% de indecisos (gráfico abajo).

Otra buena aproximación en PBA surge de la última encuesta de CB Consultora, que con proyección de indecisos estira el caudal potencial del FdT hasta 42,1% y el de JxC hasta 35,6% (brecha de 6,5 pp). El randazzismo roza el 10%, liberales el 5% e izquierda el 4% (gráfico abajo).

La división de JxC en dos listas, una liderada por Diego Santilli y otra por Facundo Manes (competencia en situación de empate técnico), no genera variaciones estadísticamente significativas en las otras fuerzas: el FdT se mantiene por encima del 40% y la sumatoria lineal de JxC en torno al 36%.

Tampoco hay impactos sustantivos en las demás fuerzas (gráfico abajo). Si logra proyectarse por encima del 40% en PBA, el FdT quedaría detrás de su performance de 2019 (cuando alcanzó 51,6% luego de la reunificación del espacio pan justicialista y con arrastre de la boleta presidencial) y por delante del resultado de Cristina Fernández en 2017 (llegó al 36,3% al frente de la boleta de Unidad Ciudadana). En principio, Victoria Tolosa Paz sería la cabeza de una lista de unidad, aunque hubo rumores de presentación de una boleta de Compromiso Federal en las últimas horas.

Tendencias en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, pesa 8% del padrón), el promedio de las últimas encuestas arroja 44% para JxC vs 25% para el FdT (brecha de 19 pp). Aquí el FdT está más cerca del resultado de Unidad Ciudadana en 2017 (casi 22%) que de su caudal en 2019 (32%), pero JxC, aun con ventaja, está por debajo de su performance en ambas elecciones (51% en 2017 y 53% en 2019). Una buena aproximación a la tendencia actual surge del estudio realizado por Giacobbe & Asociados, que proyecta 41,5% vs casi 27%, respectivamente (brecha de 17,7 pp); liberales superan el 10% y la izquierda el 2%, con 14% de indecisos (gráfico abajo).

En la apertura por candidatos, la lista de Ricardo López Murphy podría alcanzar 14%, dejando así una situación de empate técnico entre la lista “larretista” de María Eugenia Vidal y el FdT con Leandro Santoro (27,5% vs 25,5%). En ese caso, los liberales rozan el 9% (gráfico abajo). Si además se confirma en CABA una lista radical en la interna de JxC, también podría mermar el brillo de una potencial victoria de Vidal en las PASO.

Al interior del FdT, Leandro Santoro se confirma como el candidato más competitivo de ese espacio aún bajo el supuesto de lista de unidad en JxC: según Observatorio Electoral Consultores, supera el 30% de intención de voto, mientras que Matías Lammens y Claudio Lozano no llegan al 25% (gráfico abajo). Estas tendencias resultarían consistentes con la confirmación de una lista de unidad del FdT con Santoro a la cabeza.

Tendencias en la provincia de Córdoba

¿Qué dicen las últimas encuestas realizadas en la provincia de Córdoba (pesa casi 9% del padrón nacional)? El promedio ubica a JxC con 33%, a Hacemos por Córdoba (HxC) con 18% y al FdT con 16%. Así, JxC arranca con una ventaja en torno a los 15 pp. Hay un empate técnico entre HxC y el FdT, también visible en la reciente encuesta de Zuban Córdoba, que arroja 17,3% vs 15,1%, respectivamente. El Frente de Izquierda, Encuentro Vecinal y el Partido Libertario rondan el 3% (gráfico abajo).

La brecha de 2,2 puntos porcentuales entre HxC y el FdT no resulta estadísticamente significativa. También se registra un empate técnico entre HxC y el FdT en la última encuesta realizada por Raúl Aragón & Asociados en la provincia, con 21,8% y 19,7%, respectivamente (gráfico abajo).

En Córdoba el FdT alcanzó en 2019 22,3% de los votos, mientras que en 2017 Córdoba Ciudadana rozó el 10%; así, hoy aparece más cerca de su resultado más reciente. Hacemos por Córdoba, en cambio, logró 17% en 2019 y 30,5% en 2017, con lo cual ahora está más cerca de su performance de hace cuatro años. En principio, ambas fuerzas no tendrían problemas para conformar cada una su lista de unidad, con los nombres que vienen sonando (Carlos Caserio, Gabriela Estévez, Martín Gill y Olga Riutort en el FdT; Alejandra Vigo, Eduardo Accastello, Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca en HxC). Más complicado es el panorama en JxC, que aun con ventaja sobre esas dos fuerzas hoy aparece por debajo de sus resultados de 2017 (48,5%) y 2019 (51,3%). En ese marco, al igual que sucede en PBA y CABA, el desafío para JxC es cómo se resuelve la competencia dentro del espacio: una “lista de unidad” con Luis Juez al frente del tramo de senador nacional y Gustavo Santos como diputado nacional (hipótesis confirmada hasta que entró en crisis) podría generar una pérdida de votos radicales. Por otro lado, habilitar la competencia de dos listas, una con protagonismo de Juez y otra con impronta UCR (con Mario Negri o Ramón Mestre) dividiría el caudal de JxC, podría abrir un resultado más competitivo el 12 de septiembre y el riesgo de perder electores hasta la general de noviembre si la “interna” fuera muy encarnizada.

La variable etaria Finalmente, por fuera de la variable territorial, otro análisis que permite entender la ventaja del FdT en el total nacional es la etaria. Según Zuban & Asociados, entre los electores de 16 a 30 años 38,2% se identifica políticamente más con el FdT, 23,2% con JxC, 12,2% con libertarios y 1,6% con la izquierda (gráfico abajo).

Aunque la variable identificación política no es lineal respecto a la intención de voto, guarda cierta asociación, y perfila que la principal fuerza opositora estaría cediendo electores hacia los libertarios. Para más datos, un estudio de la consultora Proyección en PBA (el distrito de más peso en el total nacional) estima que en las PASO el 37,9% de los jóvenes votaría al FdT, 36,4% no sabe, 19% a JxC y el resto se distribuiría entre la izquierda y libertarios.