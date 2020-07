Desde que la pandemia mundial llegó a Argentina, el Presidente hizo hincapié en más de una ocasión en la unión y trabajo en conjunto de todos los responsables de preservar la seguridad de los argentinos. Por eso los mensajes de fraternidad con Rodríguez Larreta y gobernadores de diferentes provincias que forman parte de la oposición, por ejemplo.

En esta ocasión fue el turno de las Fuerzas Armadas. Alberto Fernández dio un discurso en el Ministerio de Defensa, con presencia de autoridades y destacó el rol de 60 mil hombres y mujeres en el marco de la operación Manuel Belgrano, en la que el Presidente, por decreto, puso al Ejército a disposición del Ministerio de Salud debido a la emergencia sanitaria.

Entre otras frases destacadas, Fernández manifestó:

“Queremos unas Fuerzas Armadas integradas a la sociedad y preparadas en la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos”

Además, el Presidente agregó que en la jerga militar las actividades del Ejército en la emergencia sanitaria se conoce como operaciones secundarias o subsidarias, pero que "esta vez fueron primordiales para que la Argentina siga trabajando y fundamentalmente para preservar la salud y la vida de los argentinos”.

Por último, opinó sobre la situación salarial de los miembros de las Fuerzas. Alberto Fernández dijo saber que sus haberes se ven intervenidos por muchos suplementos salariales no remunerativos. "No se cómo decirlo, pero no es menos cierto que buena parte del sueldo estaría de esta forma siendo abonado en negro”, sentenció el mandatario.