El gobernador Juan Schiaretti cerró el acto de campaña de Hacemos por Córdoba, de cara a las Primarias, Abiertas. Simultáneas y Obligatorias (PASO), en Alta Gracia con un discurso que apuntó a "defender a Córdoba en el Congreso".

El acto se realizó en un predio al aire libre y contó con la presencia de todos los todos los precandidatos encabezados por Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.

"No somos comentaristas de la realidad, junto a cada cordobés transformamos la realidad para que la provincia progrese. Sigamos juntos para que el progreso de Córdoba no se detenga", afirmó el Gobernador desde el escenario montado en el interior provincial.

Schiaretti aseguró que el gobierno provincial se caracteriza por dar "previsibilidad" y no ir "a los viandazos". Además destacó: "No queremos que haya grieta, no queremos cavar trinchera nosotros tendemos puentes de unión entre todos los cordobeses".

"Nuestro objetivo es el progreso con justicia social, el único garante de la justicia social es el Estado porque no hay teoría del derrame que valga en ningún lugar del mundo", afirmó el mandatario.

Antes que Schiaretti diera su discurso lo precedieron la precandidata a diputada Natalia De la Sota y la precandidata a senadora Alejandra Vigo.

"Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer, nuestra prioridad es defender a cada uno de los cordobeses", afirmó De la Sota.

Por su parte Vigo aseguró que reclamará la redistribución de subsidios y de los fondos que aporta la provincia.

"Nosotros pagamos lo nuestro pero también lo de ellos y eso es lo que queremos revertir, eso es lo que se revierte en el congreso, en la discusión del presupuesto", señaló.