El exvicepresidente Amado Boudou criticó el fallo de la Corte Suprema que deja firme su condena a 5 años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone.

"Es otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina", expresó Boudou.

"No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es 'no queremos opinar'; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé", respondió Boudou, en diálogo con radio Rivadavia.

La Corte confirmó la condena de Amado Boudou y podría volver a la cárcel

"Sabemos que el poder más desprestitigado de todos es el Poder Judicial por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora; todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión", remarcó Boudou y mencionó la causa de los cuadernos en la que "los testigos o imputados si declaraban en contra de Cristina Fernández de Kirchner se iban a su casa".

Además, remarcó: "(El expresidente Mauricio) Macri y (los exministros) Germán Garavano y Patricia Bullrich tenían armado un sistema criminal; a uno de los imputados le pagaron con un hotel para que cambiara dos declaraciones anteriores; eso es el Poder Judicial también".