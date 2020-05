Ginés González García, ministro de salud de la nación, consideró que la cuarentena volverá a extenderse, criticó las manifestaciones que apuntan a terminar con el confinamiento que se inició en marzo para evitar la circulación del Covid-19 e indicó que modificarán la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires donde se concentra la mayor cantidad de contagios en el país.

"Hay una especulación política. No solo acá: es la ideología de Bolsonaro, de Trump y pasa en España también. Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas. La libertad todos la valoramos pero estamos haciendo las cosas por el bien común: tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente", afirmó el ministro de Salud en diálogo con Radio Mitre.

A la vez el funcionario dijo que entiende a los comerciantes que se vieron afectada su economía domestica. "El Gobierno está haciendo muchos esfuerzo para ayudar a todos". "No es fácil para nadie pero debemos actuar para evitar dolor y muerte", aseguró.

González García evitó anunciar la extensión de la cuarentena antes que se cumpla el último plazo pero consideró que es "muy difícil en una curva ascendente decidir cambiar y sobre todo relajar las cuestiones que tienen que ver con la no expansión".

Por otra parte consideró que el aumento de casos en la Capital Federal no está circunscrito a las villas porteñas. En este sentido adelantó que cambiarán las estrategia para "ir a buscar los casos activamente y no esperar a que aparezcan".

El ministro también respaldó la actuación de la Provincia de Buenos Aires que esta semana estableció un cerco sanitario en Villa Azul después de la detención de un brote de coronavirus.

"Hay una estrategia oportuna en base a lo que se aprendió de la Capital. Hay una búsqueda activa de los casos, con aislamiento y cercamiento que limita la circulación del virus", dijo el funcionario.