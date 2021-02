El Frente Cívico cordobés realiza este lunes una denuncia, reclamando conocer los nombres de todas y todos los que se vacunaron hasta el momento en la provincia. Según los registros oficiales, se trata de casi 47 mil personas.

El diputado nacional Luis Juez y el senador Ernesto Martínez encabezan una presentación que ya tuvo su debate en la Unicameral.

Hace casi dos semanas, el radical Marcelo Cossar le reclamó al legislador Francisco Fortuna, quien condujera el Ministerio de Salud en la gestión anterior, por la negativa al tratamiento de un proyecto que apuntaba a conocer de manera efectiva a quiénes se aplicaban las dosis.

"No quiero ver jóvenes que se vacunan sin estar en grupos de riesgo. Y los hay, usted sabe que los hay. ¿Tenés las pruebas, Cossar? No las tengo. Pero renuncio a mi banca si me equivoco, si estoy diciendo mentiras", remarcó en pleno recinto.

Para Cossar, "se están vacunando hombres y mujeres que no debieran vacunarse", aunque aclaró que se trata de algunos casos. Y agregó: "No son todos, pero no debería vacunarse uno que no corresponde. Porque una vacuna a un tipo de 40 años es una que no le ponemos a un viejo o un médico".

El caso que mencionó en plena legislatura fue el de dos personas en Villa Santa Rosa de Río Primero. Se supo que recibieron la primera dosis un concejal y un locutor local.

Entre los nombres que generan rechazo en la oposición se encuentran los intendentes de Arroyito, San Francisco y San Francisco del Chañar. Se ubica allí el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, el director del Museo de la Reforma, Gonzalo Sarría, y hasta el hijo del legislador Oscar González.