A un año de las Paso 2023: qué dicen las encuestas en la provincia de Buenos Aires

Hace una semana repasamos las últimas tendencias nacionales a un año de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto (PASO) de 2023.

En cada turno electoral, un distrito clave para oficialismo y oposición es provincia de Buenos Aires (PBA), sobre todo cuando los comicios para gobernador (PASO y generales) se celebran en la misma fecha que las presidenciales.

¿Qué dicen las últimas encuestas de intención de voto en PBA? Según consultora Opina, el actual gobernador Axel Kicillof, electo por el Frente de Todos (FDT) en 2019 luego de vencer con amplitud a María Eugenia Vidal, alcanza 35%, vs 23% de Diego Santilli (ganador de los comicios de medio término en PBA) y 11% de Martín Tetaz (electo en 2021 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La suma de ambos precandidatos de Juntos por el Cambio (JXC) alcanza 34%, 1 punto porcentual por detrás de Kicillof como candidato a la reelección por el FDT. José Luis Espert empata con Tetaz, mientras que Néstor Pitrola (izquierda) no llega al 5% (gráfico arriba).

En otra medición reciente, en este caso de Taquión, JXC aventaja al FDT por 5,5 puntos porcentuales por sello político, brecha que se reduce a 4,2 pp en la medición por precandidatos entre Kicillof vs Santilli + Cristian Ritondo. Los liberales aparecen consolidados entre 10% y 11% en ambos escenarios, mientras que Nicolás del Caño trepa al 8,4% y más que duplica el caudal de la izquierda como sello (gráfico arriba).

Según la encuesta más reciente de la serie, realizada por CB Consultora, Kicillof alcanza 33,3% de intención de voto y aventaja por 11,8 puntos porcentuales a la sumatoria de Santilli, Cristian Ritondo, Tetaz y Javier Iguacel (21,5%). Espert consolida 11%, Del Caño alcanza 5,4% y Victoria Villaruel registra 1,4% (gráfico arriba). Así, el promedio de tres mediciones arroja 32,5% para el actual gobernador vs 29,6% para la sumatoria de figuras de JXC; eso deja una ventaja de 2,9 puntos porcentuales para Kicillof, lo que estadísticamente implica un empate técnico.

El análisis de la variable imagen también arroja matices interesantes: según CB, Kicillof tiene la calificación favorable más alta (casi 45%), pero polariza opiniones y recoge la negativa más elevada (48,6%). De ahí que el diferencial de imágenes favorezca a Santilli, el precandidato a priori más competitivo de JXC (gráfico arriba).

Opina también reporta una ventaja de Santilli (41% de positiva vs 39% de negativa, un diferencial favorable de 2 pp) sobre Kicillof (34% vs 63%, un saldo negativo de 29 pp). El promedio de ambas mediciones deja al actual gobernador con 39,5% de imagen positiva vs 55,8% de negativa. Al comparar el promedio de la variable imagen con la aprobación según CB, las brechas no son estadísticamente significativas: esa última encuesta reporta 40,7% de aprobación (+1,2 pp por arriba de la opinión favorable) vs 56,1% de desaprobación (+0,3 pp por encima de la imagen negativa).

En síntesis, de cara a las PASO 2023 la intención de voto arroja una leve ventaja para el candidato a la reelección en PBA, que no llega a ser estadísticamente significativa (casi 3 pp) pero perfila una reversión respecto a 2021, cuando JXC aventajó al FDT por 39,81% vs 38,53% (brecha de 1,28 pp). Así, se perfila una elección mucho más competitiva que la PASO 2019, cuando Kicillof superó a Vidal por 20 pp.