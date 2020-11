Gabriel Abrile, candidato a intendente de Río Cuarto por Juntos por el Cambio, ya votó cerca de las 11 de la mañana en el Club Banda Norte.

"esperamos el resultado pero tenemos tranquilidad de que nos fue bien en la campaña", dijo en declaraciones al medio El Puntal.

Además, elogió el cumplimiento de los protocolos sanitarios en la votación y añadió: "La campaña sucia no me interesa y no pretendí nunca hacer algo de eso".

"Eectué mi voto acompañado por mis tres hijos, Lucía, Helena y Francisco... Tenemos toda la fe de que los riocuartenses hoy nos van a acompañar", agregó en redes sociales.