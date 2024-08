La reaparición de Mauricio Macri como jefe del PRO mezcló críticas y elogios al gobierno de Javier Milei. Mientras el expresidente destacó el coraje del actual mandatario, criticó a su "entorno" y hasta lamentó que haya “organismos en manos de gente de Sergio Massa”.

Sobre este tema fue consultado esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. En tal sentido, el funcionario intentó bajarle el tono al señalamiento de Macri y prefirió destacar sus dichos sobre Milei: "Para nosotros, cómo elogió al presidente Milei ayer, nos dio mucho placer y mucho gusto".

Sin embargo, ante la insistencia por saber la opinión del Gobierno a los dichos de un aliado parlamentario clave que tiene hoy el oficialismo, Adorni dijo que no le consta que haya funcionarios que respondan a Sergio Massa o a La Cámpora pero tampoco lo descartó.

"Si hay gente de gestiones anteriores, será gente que tiene la expertiz para estar o, llegado el momento, si no coincide con nuestro perfil será reemplazado", dijo el vocero.

Adorni agregó: "El presidente lo dijo, nosotros no nos encerramos en nosotros mismos. Si hay gente que tiene valores y aptitudes, no tiene por qué no formar parte. Persona que sirve se queda, persona que no sirva se va".