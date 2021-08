Alberto Fernández salió al cruce de las acusaciones por las visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento estricto del año pasado. En diálogo con AM 750 resaltó: “Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”.

“Qué querían que haga, que me quede de brazos cruzados encerrado cómo se lo pedí a los ciudadanos que lo hicieran. Claro que se los pedía, pero yo tenía que seguir trabajando, era el Presidente de la República”, enfatizó.

En esa dirección defendió a la actriz Florencia Peña tras los comentarios misóginos que recibió esta semana de parte de dirigentes macristas. "La castigaron y fue muy injusto e ingrato", afirmó. “Yo la vio una sola vez en mi vida a Florencia cuando vino a hablar por sus compañeros de trabajo”, detalló.

La actriz presentó un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión tanto del legislador Fernando Iglesias como de Waldo Wolff, ambos del PRO.

Cabe consignar que en ese tiempo concurrieron a la Residencia Presidencial de Olivos famosos periodistas, productores y conductores de televisión; entre ellos, Marcelo Longobardi que este viernes hizo pública su visita.

“El Presidente debe haber recibido cientos de personas, imagino que bajo ciertos protocolos. Ha habido periodistas que han visto al Presidente. Yo mismo he visto al Presidente. Ese día no me lo olvido más. Saben que mi relación con él no es especialmente buena, más bien, diría yo, todo lo contrario, pero él tuvo la gentileza de invitarme a almorzar al principio de la cuarentena”, señaló.