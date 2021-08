En un acto en el que participó de manera virtual, el presidente Alberto Fernández defendió el lanzamiento del "Ahora 12" recargado, para incentivar el consumo, la producción y el trabajo y las políticas económicas y sanitarias implementadas para enfrentar la crisis económica heredada y la pandemia.

"Si se expande el consumo, ganan todos" señaló el primer mandatario y aseveró que "Argentina pasó los dos peores años de su historia". En esa línea, argumentó que "heredamos un país lleno de problemas económicos" tras lo cual apareció la pandemia, que afectó a todo el mundo.

En esa dirección, Fernández dijo que "tuvimos que enfrentarla en condiciones difíciles, porque el sistema de salud estaba abandonado" y afirmó que espera que la oposición haya aprendido la lección que dejó la pandemia y "no pida cerrar colegios, ni universidades, ni hospitales públicos".

En otro tramo, remarcó la importancia de la campaña de vacunación llevada adelante por el Gobierno al aseverar que "el 70 por ciento de la población" ya fue vacunada al menos con una dosis. "Detrás de la vacunación está la puerta de salida para reencontrarnos con la vida que queremos" indicó.

Finalmente, formuló un llamado a la unidad de los argentinos al sostener que "la pandemia nos enseñó la importancia que tiene el Estado a la hora de generar igualdad en sociedades que no lo son" Y aseveró que "no hay ninguna sociedad que pueda progresar y desarrollarse, viendo que el otro está caído y seguir andando como si el caído no debiera levantarse".