El presidente Alberto Fernández cerró el Foro "Trabajo Presente y Futuro con Solidaridad", organizado por el Consejo Económico y Social, con un pedido de unidad ante empresarios y trabajadores

"La historia no nos va a perdonar si no nos unimos, nos va a criticar si no somos capaces de reconstruir un país y una sociedad distinta a la que teníamos en un momento tan triste y crítico como la pandemia", afirmó frente a los representantes de diferentes cámaras y sindicatos que participaron de forma remota.

El su discurso el mandatario agradeció el trabajo de los sindicalistas durante la discusión paritaria y les pidió a los empresarios que no suban los precios de los alimentos y de los insumos industriales.

En el Foro, representantes de la academia, el movimiento obrero, los movimientos sociales, las empresas y la sociedad civil presentaron al Presidente 50 propuestas para potenciar el trabajo con solidaridad.

Los temas fueron desde la programación como nuevo lenguaje, los empleos de la economía digital, la comunidad del cuidado, los empleos verdes y la productividad, la industria 4.0, la bioeconomía y el rol del Estado como agente innovador.

Fernández aseguró que los proyectos que surjan del Consejo podrán concretarse porque el país accedió a un financiamiento de 500 millones de dólares.