Cuando quedan pocos días para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la campaña comienza a recalentarse. En ese contexto, el presidente Alberto Fernández salió al cruce del discurso opositor y dijo que "la República sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar, porque vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores".

El primer mandatario formuló las declaraciones durante una entrevista en Radio 10, en la que acusó a la oposición de no querer debatir ideas. "No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico", expresó.

En ese sentido, expresó “en toda la historia nadie tomó la cantidad de deuda en el tiempo y con el plazo de pago en dólares que lo hizo Macri”, sin embargo “él pone todo en un paquete y le miente a la gente con un descaro que asombra”.

En otro tramo del reportaje, Fernández señaló que “la inversión en la Argentina está creciendo de un modo aceleradísimo" al tiempo que sostuvo que “quien no quiera ver eso, lo hace por necedad”. “Lo que más me preocupa en este tiempo donde la pandemia empieza a despejarse, porque la vacunación creció mucho, es que la Argentina recupere el ritmo de producción y del trabajo. Quiero que los planes desaparezcan y vuelva el trabajo”, concluyó.