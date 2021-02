El presidente Alberto Fernández le pidió el viernes pasado la renuncia al entonces ministro de Salud Ginés González García tras el escándalo de las vacunas VIP. En su lugar, nombraron a Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, como su sucesora.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, afirmó Fernández a Página 12.

Según la nota escrita por Mario Wainfeld, el presidente se enteró del escándalo el jueves por la noche. "Furioso, AF se comunicó con Ginés, lo sonsacó. El ministro reconoció los hechos, no los consideró graves. Alegó que él mismo había viajado a Entre Ríos el jueves y que el operativo fue dinamizado por su asesor y sobrino Lisandro Bonelli, “un muchacho poco confiable” glosan desde la Casa Rosada", dice la nota.

"Yo no tolero cosas asi. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios" afirmó el presidente.