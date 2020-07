El presidente Alberto Fernández brindó este lunes una entrevista al programa Factor UV de FM La Patriada donde habló sobre Vicentin, la Deuda externa, la reforma judicial, entre otros temas.

Vicentin

El mandatario hizo mención a la intervención de la cerealera Vicentin.

"No soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones", manifestó y explicó: "Salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra sino una cerealera floreciente".

En ese contexto consideró que evaluó mal la reacción social: "Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”.

Fernández sostuvo que no quiere vivir en un país en que “cada decisión se convierte en un Boca-River” y afirmó que se mantiene “muy respetuoso de la propiedad privada. Pero el Banco Nación también es propiedad privada”.

Pandemia

El Presidente se refirió a la prueba de vacunas en Argentina que harán los laboratorios Pfizer y BioNtech. “Es una gran noticia para el mundo, que tiene que encontrar una solución a este problema que excede a la Argentina”, sostuvo.

Luego brindó más detalles al contar que “en el país se harán las pruebas finales de la vacuna”. “Hay cuatro fases para que una vacuna se complete. Acá estamos en la tercera. La vacuna se experimentaría con ciudadanos norteamericanos y argentinos en simultáneo”, indicó.

Fernández explicó que “no se tienen en cuanta tanto las condiciones humanas, sino las condiciones técnicas que hay en el lugar”. “Evaluaron las condiciones tecnológicas y científicas del país, además de la cuestión profesional”, agregó.

Deuda externa

El Presidente aseguró que la nueva oferta de reestructuración de deuda externa presentada por la Argentina representa "el máximo esfuerzo" y "la última oferta", con lo cual espera que los acreedores "la entiendan".

"Se hizo una oferta, vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones; la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta la última oferta; espero que la entiendan", aseveró durante la entrevista.

En este sentido, destacó la voluntad de la Argentina de "acercarse" a los acreedores y, al mismo tiempo, reafirmó que el país no pagará la deuda "postergando los intereses de los argentinos".

deuda"Estamos tratando de acercarnos con los acreedores, ya hemos hecho el último esfuerzo. Como me comprometí ante el pueblo que me votó: no vamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos y esto es lo que podemos", aseguró Fernández.

El Presidente agregó: "No podemos más que esto y esperamos que lo entiendan porque no nos vamos a mover de esto".

"Trabajamos con mucha seriedad y de muy buena fe, y eso lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20, Francia y Alemania; todos elogiaron el esfuerzo argentino, que se da en este contexto de pandemia", concluyó el mandatario.

Reforma judicial

Alberto Fernández advirtió hoy que "nunca había pasado" en la historia que la Justicia fuera utilizada "para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años", durante la gestión de Cambiemos. “Que la Justicia se utilice para la persecución de opositores es de una gravedad increíble”, lanzó.

“Yo lo que necesito y necesitamos todos los argentinos es que la Justicia funcione bien porque la Justicia es el último lugar al que recurre un ciudadano cuando se está quedando sin derechos", aseguró.

Señaló necesita "que los jueces actúen dignamente, que actúen de acuerdo a lo que la ley manda simplemente, y no de acuerdo a lo del poderoso de turno".

“Quiero que haya jueces dignos, que juzguen de acuerdo al derecho y no se vean sometidos a las presiones ni del poder político ni de los poderes fácticos”, agregó.

En alusión a la reforma judicial aseguró que “hay aspectos que tienen que ver con la justicia federal, en su sentido más amplio, y por el otro lado, cómo funcionan ciertos institutos de la justicia, que vale la pena revisar con un debate más amplio que mandar una ley".

Además comentó: “Quisiera que debatamos otros temas. Cómo funciona la Corte Suprema hoy, cómo se accede".