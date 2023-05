Este jueves Alberto Fernández entregó 57 viviendas en el barrio Philips de la localidad bonaerense de Escobar. Fueron parte del acto el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente escobarense, Ariel Sujarchuk.

El mandatario remarcó que es una prioridad central que cada familia tenga un techo y una vivienda digna. Además, pidió "pensar en la utopía de la igualdad" que debe ser compartida "por todos los argentinos para que se vuelva una realidad”.

Durante el acto, el Presidente habló sobre su decisión de no participar de una reelección a la candidatura presidencial: “Yo no me bajé de ningún lado. Sólo tengo una responsabilidad política, mi primer responsabilidad es que Argentina pueda crecer, pueda avanzar, que los argentinos encuentren trabajo, y cuando veo que llevamos 33 meses de generación de empleo formal, siento una tranquilidad enorme".

En tanto, el mandatario remarcó que la situación del país no lo conforma ya que "hay salarios que mejorar y reforzar".

"Sé que la inflación es un problema y hay que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato, tengo que ser Presidente. Tengo que dedicar todo mi tiempo a eso", aclaró Fernández. A su vez, indicó que "no hay mayor alegría que trabajar por el pueblo argentino".

El nuevo barrio Philips está conformado por 57 viviendas distribuidas en cuatro manzanas parquizadas y con todas las infraestructuras necesarias, edificadas en el marco del programa Casa Propia con una inversión del Gobierno nacional de 342.023.689 pesos.

Respecto de la política habitacional, Fernández destacó que lleva entregadas más de 105.000 viviendas en contraste con las 15.000 adjudicadas por el Gobierno de Mauricio Macri.

El presidente explicó que las casas no son un regalo del Estado y que estas casas también se tienen que pagar: "Las cuotas se incrementan siguiendo el índice de variación salarial, que es un porcentaje de cómo crece el salario, para que no estén sujetos ni al dólar ni a la inflación", remarcó el Presidente.

Fuente: Télam.