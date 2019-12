Este martes, Alberto Fernández cumple su primera semana como presidente del país. Y mientras aprende a convivir con la noche, un espacio que le permite “reflexionar mejor” sin “el ruido del día”, aprovechó para dedicar unas líneas a sus seguidores de redes sociales.

Acostumbrado a un contacto mucho más cercano y fluido, con recuerdos aún de su etapa en la que no fue funcionario y la diplomacia había quedado lejos, el mandatario adujo: “ Últimamente me estoy quedando hasta tarde en la Casa Rosada, porque hay muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas no pueden esperar. La situación de la Argentina es grave y no me puedo dar esos lujos. Demorarse es no dar respuesta. Y los que más padecen reclaman, con razón, respuestas urgentes”.

Pero rápidamente, apuntó que se tomaba “un recreo” para agradecer. Y agregó: “Les prometo empezar a hacerme huecos en la agenda para poder seguir hablándoles más seguido. Uno de estos días, o alguna noche, nos encontraremos en Twitter”.