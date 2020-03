El presidente Alberto Fernández presentó este mediodía el nuevo vademécum de medicamentos gratuitos para afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

“La política solo tiene sentido si nos comprometemos con la gente, es la única razón de ser de la política, es servirle al otro”. “Ciando lo prometimos me llamaron demagogo y oportunista. Decían que era imposible hacerlo. Pero no era tan imposible, hacía falta que pongamos la prioridad en los que más necesitan, que son los jubilados, que han quedado todos estos años postergados”, aseguró el Presidente tras el anuncio.

La presidenta del PAMI, Luana Volnovich, indicó que el nuevo listado de medicamentos esenciales, que tendrá 100 por ciento de cobertura y se entregará de forma gratuita a partir de mañana, incluye “170 principios activos de más de 3.000 marcas”.

“Estamos creando un nuevo derecho en materia de seguridad social, que son los medicamentos gratuitos. Los jubilados no van ser un gasto a ajustar sino que van a ser una prioridad de las políticas de estado”, aseguró la funcionaria quien también recordó que la gestión de los medicamentos se realizará mediante receta electrónica para garantizar la transparencia.

Críticas al paro agropecuario

Alberto Fernández aprovechó el acto de anuncio para dejar en claro sus diferencias con los dirigentes agropecuarios que encabezan un look out de comercialización de granos desde ayer, por estar en contra de la suba de retenciones ala exportación de soja.

"Somos todos los argentinos los que ayudamos. Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. No tenemos a los medios pero tenemos la razón", aseguró el Presidente.-