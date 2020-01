El gobierno nacional presentó este jueves el programa de obras "Argentina Hace" en las que se empleará a 20 mil personas y se invertirán 9 mil millones de pesos en tres meses.

"Hemos llegado con la consigna de hacer las cosas bien, de no especular, de no ver que es lo que nos conviene sino de ver lo que le conviene a la gente. De no ver que es lo que nos da un provecho político a nosotros sino de ver que le sirve a al argentino y a la argentina que está necesitando tantas cosas", afirmó el presidente Alberto Fernández.

El acto de presentación se realizó en la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. En el palco estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo de Pedro, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, la ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elisabeth Gómez Alcorta, y la titular de AySa Malena Galmarini.

Las obras que serán para llevar agua potable, cloacas, arreglar veredas, rampas, bicisendas, el entorno de las rutas, los accesos a los barrios, desagües y mejoras en clubes de barrio.

Fernández destacó que se trata de un "plan integrador" porque la mitad de los que trabajen serán mujeres y que serán hechas por "los propios vecinos a través de pequeñas empresas constructoras y cooperativas".