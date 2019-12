El presidente electo Alberto Fernández prestará juramento este martes 10 de diciembre en la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación.

El acto iniciará a las 11 horas con la designación de los legisladores que integrarán las comisiones de interior y exterior.

Al mediodía, está previsto que Alberto Fernández y Cristina Fernández juren ante la Asamblea Legislativa como presidente y vicepresidenta respectivamente. En el mismo acto, el presidente electo recibirá el bastón de mando por parte del presidente saliente Mauricio Macri.

La previa a la asunción de Alberto Fernández

Entre los presentes en el acto, confirmaron: el presidente chileno Sebastián Piñera; el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel y su canciller Bruno Rodríguez; el presidente saliente de Uruguay Tabaré Vásquez, la vicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente electo Luis Lacalle Pou y el exmandatario José "Pepe" Mujica; entre otros.

Al no ser considerada presidenta legítima de Bolivia, Jeanine Añez no fue invitada. "No tengo afinidad con gente que no respeta la democracia", criticó.

Mirá: Juan Schiaretti estará en la asunción de Alberto Fernández

Una vez finalizado el acto protocolar, Alberto Fernández brindará un discurso ante los legisladores presentes y se dirigirá a la Casa Rosada para recibir a las delegaciones extranjeras. A la tarde, tomará juramento a los ministros que compondrán su Gabinete.

Mirá: El Gabinete de Alberto Fernández

Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, se realizará un festival a partir de las 14. Entre los artistas confirmados se encuentran: Rocío Quiroz, Barbi Recanati,Bruno Arias, Sudor Marika, Super Ratones, Eruca Sativa, Ella es tan cargosa, Arbolito, Iván Noble, Mala Fama, El Kuelgue,Los Tipitos, Los Pericos, La Delio Valdez, Bersuit, Adriana Varela + Javier Calamaro, Litto Nebbia, entre otros.

A las 19 horas, se espera un discurso de Alberto Fernández y Cristina Fernández desde el balcón de la Casa Rosada.