En la tarde de este miércoles, el presidente electo, Alberto Fernández, recibió en sus oficinas a Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación.

Fernández compartió una imagen del encuentro en su Twitter donde expresó: "Si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer".

Las temáticas que abordaron giraron alrededor de la realidad latinoamericana, la deuda con el FMI y las estrategias para reactivar la producción.

"Gracias Eduardo por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más", remarcó el próximo presidente.

Al finalizar la reunión, Duhalde dialogó con la prensa y, respecto a la importante deuda que deberá afrontar el país, indicó: "Ya saben que no podemos pagar. O te creés que son zonzos los acreedores. No podemos. Y cuando no se puede, no se paga: es lo que me pasó a mí".

Además, el ex gobernador de Buenos Aires aseguró que el principal problema no es la deuda en sí sino la falta de producción.

