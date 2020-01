El Presidente adelantó que el bono de entre 6 y 9 mil pesos para privados se oficializará entre este jueves y viernes.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández confirmó que “entre hoy y mañana” se oficializará el bono a privados y estatales de entre 6 y 9 mil pesos, a cuenta de futuras paritarias.

Bono y gremios

“Queremos que las paritarias funcionen. Lo que estamos haciendo es tratar un aumento mínimo con el fin de que los empresarios no vuelven a abusarse de los que trabajan. Un aumento mínimo”, detalló el mandatario en Radio 10.

Sobre el tema, le pidió a los gremios: “Tengamos en cuenta la situación, tampoco hagamos pedidos desmedidos porque todo eso repercute”.

Durante esa entrevista Fernández manifestó estar “conforme” con los primeros días de su Gobierno diciendo: "De algún modo, los objetivos que nos fijamos se están cumpliendo".

Críticas a Macri

Las críticas a Mauricio Macri también estuvieron presentes. "Si alguien diezmó al Estado y casi lo hace desaparecer, esa persona se llama Macri, porque dejó de funcionar en cuestiones elementales y se centro en un Estado que sólo estaba allí para perseguir a adversarios", dijo.

"Me encontré con un montón de deuda acumulada que no existía en los papeles, pero no deuda pública, con proveedores. Deuda que el Estado tomó y no pagó, solamente en medios hay más de 1500 millones de pesos impagos y así pasa en todos los órdenes, proveedores que siguieron dándole productos al Estado y el Estado no pagó. Y es una deuda que no estaba computada",

Jubilados

Fernández, por otra parte, negó que se vayan a congelar las jubilaciones y explicó “En diciembre y en enero, los jubilados van a recibir un bono de 5 mil pesos, o sea un aumento del 30 por ciento en las jubilaciones”, mientras que “en marzo habrá que volver a ajustar” esos haberes. Con esto, habrá “un 19 por ciento de recuperación” de la jubilaciones, apenas un punto por debajo de la pérdida del 20 por ciento que sufrieron por la inflación de los últimos años.