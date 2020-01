El presidente Alberto Fernández confirmó que a fin del mes de enero emprenderá un viaje oficial a Francia e Italia, donde se podría reunir con el Papa Francisco.

Durante una entrevista señaló que le “gustaría mucho ver al Papa Francisco”

Sobre los motivos por los cuales Francisco viene evitando visitar el país, conjeturó que debe obedecer al "temor a quedar en uno de los bandos". "El Papa no está en ninguno de los bandos, está por encima de todo eso", afirmó, y agregó: "Es un hombre que cubre su tarea de pastor de una forma tan cabal que solo debería ser motivo de admiración y no ser objeto de disputa interna. Yo no lo quiero hacer. El Papa no es mio, es de la humanidad".

Aunque aun no está confirmado, el embajador argentino designado por Fernández para que se desempeñe en el Vaticano sería Luis Bellando, quién fue cónsul en Río de Janeiro y embajador en Angola.