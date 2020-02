El presidente Alberto Fernández homenajeó con una publicación en sus redes a Néstor Kirchner, quien este martes hubiera cumplido 70 años. También lo recordaron la vicepresidenta Cristina Fernández y su hija Florencia, entre otras figuras políticas.

"Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie", publicó el jefe de Estado. Acompañó el texto con un video recopilatorio.

Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner.



La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración.



Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie. pic.twitter.com/3JJrkBJi6X — Alberto Fernández (@alferdez) February 25, 2020

Por su parte, Cristina Fernández compartió una nota periodística sobre el tema y afirmó: "Sí, así era él", en relación al título que define al ex presidente como un "soplo vital"

El soplo vital... sí, así era él. https://t.co/JcRImDP32s — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 25, 2020

Su hija Florencia Kirchner compartió una foto inédita donde se puede ver a Néstor Kirchner muy joven, y contó cómo fue que se enteró de su fallecimiento. Cabe recordar que el ex mandatario murió el 27 de octubre de 2010, a sus 60 años.

“Tenía veinte años el veintisiete de octubre de dos mil diez cuando me llamaron por teléfono y me tapé la boca con la mano para que no se escuche el grito“, escribió Florencia Kirchner junto a la imagen.