Analizan adelantar y extender las vacaciones de julio

Con la segunda ola de Covid19 causando cifras récord de contagios y muertes, el debate por la presencialidad en las escuelas continúa sobre la mesa. Varias provincias debieron volver a la virtualidad completa en todos los niveles porque el sistema sanitario está al punto del colapso.

Con este panorama, muchos de los gobernadores optaron por suspender las clases presenciales cobra cada vez más fuerza la posibilidad de que algunos distritos adelanten las vacaciones de invierno. La medida se discutirá este viernes en el Consejo Federal de Educación.

La Ciudad de Buenos Aires fue la primera jurisdicción que deslizó que están en análisis distintos escenarios de cambios en el receso invernal: se podría adelantar un mes como extender por una semana más.

También el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires estudia la posibilidad de modificar el calendario escolar. “Sigue en análisis. La evaluación epidemiológica de esta semana nos va a permitir conocer el impacto de las últimas medidas tomadas ”, indicaron fuentes del sector.

Según publica Infobae, provincias como Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Salta o La Rioja analizan la posibilidad de mover las fechas del receso invernal, ya que tienen autonomía para hacerlo.

En Córdoba dependiente del clima:

Según confiaron fuentes del Ministerio de Educación a cba24n.com.ar , el tema de adelantar las vacaciones de invierno en Córdoba aún no está en análisis. "Es una posibilidad si las condiciones lo ameritan. Pero adelantarlas no serviría de mucho, ya que después tendremos julio y agosto y además, se desconfigurarían las lógicas familiares ... Si el clima continúa de esta manera y no hay fuertes fríos, no tendría mucho sentido adelantarlas", señalaron a este medio.

No obstante, desde la cartera educativa indicaron que "de ameritar la situación y si la autoridad sanitaria lo indica como una medida que pueda beneficiar en algún punto y en algún momento, el ministerio lo evaluará. Pero por ahora no es un tema que esté en la agenda ".

Por su parte, Gerardo Bernardi del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) en Córdoba, indicó a Canal 10 que los docentes privados "exhortamos al gobierno provincial, a los empleadores de la educación privada que volvamos a la virtualidad. Ya no solamente estamos soportando contagiados sino el deceso, la pérdida de familiares, de seres queridos, de compañeros docentes. Nos parece que hoy por hoy, la solución transitoria con la cual el sistema educativo pueda contribuir al aplanamiento de los contagios es volver a la virtualidad y adelantar el receso invernal".

Los ministros de Educación discutirán mañana la medida

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, dijo que mover las vacaciones es una chance concreta y que se tratará este viernes en la reunión del Consejo Federal. “Es una alternativa que tiene un costo educativo, pero lo estamos conversando con el área sanitaria. Pedimos una proyección de la curva de contagios y del proceso de vacunación ”, Dijo. En las próximas horas recibirán dicha información elaborada por el ministerio de Salud.

De modificarse, el objetivo es que "el regreso sea dentro del mayor marco de certidumbre posible". El inconveniente es que, en caso de cambiar las fechas de las vacaciones, los meses más fríos del año -julio y agosto- los alumnos los pasarían en las aulas, con protocolos que exigen la ventilación cruzada permanente. Por eso, algunos distritos -con la Ciudad de Buenos Aires- evalúan también la posibilidad de, en lugar de adelantar el receso, extenderlo una semana más.

No obstante, el objetivo que plantean los ministerios de Educación de los distritos que analizan el cambio, es “ganar tiempo”. Con una campaña de vacunación que ahora sí avanza a un ritmo más acelerado, ven con buenos ojos pasar el receso para las últimas semanas de junio. De ese modo, una vez finalizado, se produciría un retorno a las aulas con muchas más personas inoculadas.

Mañana a las 9, todos los ministros de Educación del país tratarán la medida en videoconferencia. Si bien la discusión se pondrá a nivel nacional, luego cada gobernador definirá en base a la situación sanitaria que atraviesa su provincia.