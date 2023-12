El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que este lunes a las 15:00, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, anunciará la nueva política social para el país, “en línea con lo ya adelantado por el presidente Javier Milei”, destacó Adorni.

Será “en línea con no cortar las calles y en línea con que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde muchas veces los intermediarios se quedan con beneficios que no les corresponden”, dijo Adorni.

De este modo, el vocero destacó que se insistirá en la imposibilidad de cortar calles durante las protestas sociales, al tiempo que se hará hincapié en evitar todo tipo de “intermediarios” a la hora de distribuir beneficios sociales.

Súper DNU y paquete de leyes

Adorni se refirió también al DNU en el que trabaja el Gobierno, junto con un paquete de leyes con las que se prevé una reforma del Estado, una reforma impositiva y electoral, para dar paso a una fuerte desregulación desburocratización de la economía.

En ese marco y sin dar precisiones sobre el plazo en el que se conocerán, admitió: “Se están ultimando los detalles, es un tema muy complejo, no solo desde la propia redacción, sino que jurídicamente es un tema en el que estamos prestando especial atención”.

Igualmente dijo que “es algo inminente”, aunque no precisó la fecha. Hay que recordar que estos anuncios se esperaban prácticamente con el inicio del Gobierno, pero con el correr de los días hubo por ahora más rumores que certezas al respecto.

Bullrich viaja a Rosario

El vocero presidencial confirmó además que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaja a Rosario a los fines de cumplir una agenda con Gendarmería y luego con el Gobernador Maximiliano Pullaro.

Las actividades se dan en el marco de la batalla que la propia Bullrich prometió contra la inseguridad y el narcotráfico, y en una región que Milei también señaló como de las prioritarias a atender en esas emergencias.

La asistencia Bahía Blanca

Adorni se refirió al viaje de Javier Milei a Bahía Blanca tras el trágico temporal y confirmó el envío de personal de Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Fuerzas Armadas, bomberos, entre otros.

También hay envío de combustible de YPF para colaborar con la restitución de los servicios de energía de la zona, afectados por la tormenta. También se dispuso la importación transitoria de combustible desde Brasil, para poder abastecer a los generadores de energía eléctrica y allí donde las inclemencias climáticas hayan afectado infraestructura.

En ese marco, destacó que igualmente el trabajo operativo de emergencia seguirá bajo las órdenes del gobierno provincial a cargo de Axel Kicillof.

Sobre los recursos destinados a estas asistencias, Adorni dijo que “el Gobierno provincial y los municipios se están haciendo cargo de las cuestiones operativas y no hemos recibido ningún requerimiento de ninguna índole”. Esto, en línea con lo ya anticipado por el propio presidente Milei en torno a que los trabajos de emergencia deben ser afrontados por los gobierno locales.