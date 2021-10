El juez federal de Dolores Martin Bava volvió a citar a declaración indagatoria a Mauricio Macri para el próximo miércoles 3 de noviembre a las 12, en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, informaron fuentes judiciales.

El expresidente finalmente asistió ayer, luego de no acudir a dos llamados previos del magistrado, y volverá a hacerlo la próxima semana tras la suspensión de la indagatoria que se le debía tomar este jueves. Su abogado Pablo Lanusse había apelado que su cliente no estaba relevado del secreto que deben guardar todos aquellos mandatarios que manejan información sensible de inteligencia.

Ante esta situación que planteo la defensa de Macri, el Gobierno publicó ayer mismo el decreto del presidente Alberto Fernández que releva a su antecesor de dicha confidencialidad.

Fuente: Télam