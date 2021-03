Este miércoles, la Cancillería Argentina confirmó la salida de nuestro país del Grupo de Lima. Lo hizo mediante un comunicado donde explicaron que el motivo principal tiene que ver con las acciones que se impulsaron contra Venezuela.

El texto explica que ese accionar "no ha conducido a nada" y plantea que la posición nacional es "ayudar a los venezolanos facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular".

También critica la participación en el Grupo de "de un sector de la oposición venezolana que ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar".

La República Argentina formalizó hoy su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al pueblo venezolano y a sus representantes, no han conducido a nada. https://t.co/hOLqC3NbrH pic.twitter.com/n4XrKFDnrz — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) March 24, 2021

Esta decisión del organismo que encabeza Felipe Solá no es sorpresiva ya que, en el último año, ha habido "encontronazos" respecto a las políticas en torno a Venezuela. Finalmente, Argentina optó por abandonar el Grupo sin dejar de aclarar que sí está de acuerdo con "lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional" en el país que lidera Nicolás Maduro.

"Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad", expresa el texto.

"Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado", concluye el comunicado.