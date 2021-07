Una extensa lucha de organizaciones sociales tiene desde hoy un reconocimiento, a través del decreto 476/2021 publicado en el Boletín Oficial de la Nación. Se determina allí que desde ahora "las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos en el campo referido al 'sexo' podrán ser 'F' -Femenino-, 'M' - Masculino- o 'X'"

Las personas que no se reconozcan como varón o mujer podrán, en tal sentido, rectificar su documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte. La norma comprende a una identidad "no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino".

El presidente Alberto Fernández encabezará desde las 11:30 un acto en el Museo del Bicentenario, en el que según se adelantó, se entregarán los tres primeros DNI bajo esta modalidad.

Este reconocimiento al derecho a la identidad de género complementa la Ley de Identidad de Género que tuvo sanción en 2012, en la cual ya se expresa la posibilidad de "rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida".

Argentina se convierte en el primer país de la región en implementar una medida de este tipo, y desde ahora se podrán rectificar las partidas de nacimiento a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Se establece también que "el Documento Nacional de Identidad que cuente con la letra 'X' en la zona reservada al 'sexo' tendrá validez como Documento de Viaje" pero también se aclara que quienes lo soliciten deberán conocer "sobre las posibilidades de ver restringido su ingreso, permanencia y/o situación de tránsito en aquellos Estados en los cuales no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias".